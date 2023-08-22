Політика

11:04 22.08.2023

Президенти України та Сербії висловилися за взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету

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Президенти України та Сербії висловилися за взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сербії Александром Вучичем на полях саміту Україна - Балкани, що відбувся в Афінах (Греція).

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, "сторони наголосили, що взаємна підтримка територіальної цілісності та суверенітету - важлива частина партнерства України та Сербії".

"Лідери обговорили найважливіші питання регіональної безпеки, двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку. Окремо президенти приділили увагу спільним викликам на шляху України та Сербії до членства у Європейському Союзі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський висловив подяку Вучичу за гуманітарну допомогу, яку Сербія надає українському народу, а також за підтримку українців, які знайшли в цій країні прихисток від війни, розв'язаної РФ.

"Президент України запропонував сербській стороні підтримати українську Формулу миру та взяти участь у третьому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року", - йдеться також у тексті.

"Відкрита, чесна і плідна зустріч із президентом Сербії. Хороша розмова про дотримання Статуту ООН і непорушність кордонів. Про спільне майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток наших відносин, це в наших спільних інтересах", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #сербія #вучич #зеленський

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