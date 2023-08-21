Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди і будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО, йдеться у Спільній декларації України та Греції щодо євроатлантичної інтеграції України.

Згідно з текстом документа, Україна та Грецька Республіка вітають значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, яку демонструють українські Збройні Сили на полі бою, підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль на підтримку інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО.

Зазначається, що Греція продовжуватиме підтримувати потужну й ефективну політичну та матеріальну підтримку України з боку Альянсу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суходолі, на морі та в повітрі.

Грецька Республіка продовжуватиме надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні, а також зобов'язується брати участь разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та відбудові України після війни.

Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди і будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО.

Крім того, сторони декларують, що безпека України є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону та повністю підтримують Раду "Україна-НАТО" як майданчик для подальшого посилення та розширення поточного співробітництва з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї.

Своєю чергою, наголошується, що Україна високо цінує всю важливу практичну допомогу, що надається Грецькою Республікою та народом Грецької Республіки з метою зміцнення обороноздатності України.

З повним текстом Спільної декларації можна ознайомитися на сайті Офісу президента України.