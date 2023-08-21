Політика

14:29 21.08.2023

Україна не буде територією неповаги до людей - Зеленський

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Україна не буде територією неповаги до людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде територією "неповаги до людей, неповаги до життя".

"Ми ніколи не дозволимо перетворити Україну й будь-яку іншу країну на таку територію неповаги до людей, неповаги до життя, якою стала російська держава", - сказав він у понеділок у Копенгагені, виступаючи перед данською та українською громадськістю.

Зеленський нагадав про початок широкомасштабної війни, коли "був ризик, що Європа втратить себе, як це вже було в історії. Це був ризик, що тиранія знову виграє. Це був ризик, що культура знову програє".

"Коли я говорив із нашими воїнами на передовій, вони розповідали мені про мотивацію російських окупантів. Російські солдати бояться загинути в бою менше, ніж вони бояться відмовитися від агресії та повернутися додому. Це важко навіть уявити. Уявити собі, що таке Росія сьогодні, якщо її люди бояться свого дому більше, ніж загибелі на війні", - сказав він.

Сьогодні, сказав Зеленський, "ми впевнені, що Росія програє в цій війні". "Але ж це не найголовніше. Головне, що ми доведемо своєю перемогою, що доводимо своєю співпрацею, що ви доводите своєю підтримкою Україні. Разом ми доводимо, що життя має значення, що люди мають значення, свобода має значення", - сказав він.

Теги: #україна #данія #зеленський

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