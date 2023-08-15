Розмови про відмову України від територій в обмін на що завгодно заохочують агресію - Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія різко висловився щодо заяви в штабі Генсека НАТО про можливе надання Україні членства в Альянсі за умови відмови її від частини території.

"Розмови про відмову від наших територій в обмін на що завгодно лише заохочують агресію", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.

"У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви. Їм ця ідея подобається, тому що вона узаконює загарбницькі війни і підриває міжнародне право. Вона призводить до поразки демократії і тріумфу тоталітарних режимів", - зазначив він.

Арахамія також акцентував, що "відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти в різних точках земної кулі".

Раніше, як повідомляє данське видання VG, про можливість членства України в НАТО за умови відмови її від частини території заявив начальник штабу Генсека НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі Стіан Єнссен.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та отримала натомість членство в НАТО, - сказав Єнссен під час групових дебатів в Арендалі у вівторок уранці.