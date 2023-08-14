Політика

13:54 14.08.2023

У Кличка закликають нардепів посилити відповідальність за руйнування культурної спадщини

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У Кличка закликають нардепів посилити відповідальність за руйнування культурної спадщини

Cпівголова фракції партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді Дмитро Білоцерковець закликав нардепів прийняти законопроєкт 0895, який передбачає примусовий викуп містом історичних будівель у безвідповідальних власників, а також посилення кримінальної відповідальності і штрафів за недбале ставлення і руйнування об’єктів культурної спадщини. Про це він повідомив у Facebook.

“Після ситуації з кричущим випадком знесення понад 200-річного будинку на Подолі, мер Києва Віталій Кличко закликав Верховну Раду унеможливити подібні ситуації та ухвалити ініціативи, які є в законопроекті 0895. Його було зареєстровано в минулому скликанні мною з колегами Миколою Княжицьким та Ігорем Луценко. Він навіть був проголосований в першому читанні. Головна мета документу – захист пам’ятників архітектури та збереження культурної спадщини”, - зазначає Білоцерковець.

За словами співголови фракції  "УДАР Віталія Кличка", ініціатива передбачає збільшення відповідальності власників будівель-пам’яток архітектури за халатне ставлення та доведення об’єктів культурної спадщини до руйнування. Він також нагадав ключові принципи законопроекту.

“Примусовий викуп будівлі у власника за порушення правил експлуатації об'єктів культурної спадщини. Першочергово власник об'єкта отримує попередження із переліком порушень, які має усунути. Якщо він ігнорує зауваження, суд може зобов'язати його продати будинок. Пріоритетне право викупу в такому разі надається містам, але і з ініціативи держави такий об'єкт може бути викуплений; Штраф за недбале ставлення та доведення об'єктів культурної спадщини до стану руйнування. Збільшення штрафів за проведення будь-яких незаконних робіт на таких об'єктах, а також штрафи за незаконне розміщення реклами без згоди органу місцевої влади; Збільшення кримінальної відповідальності за завдання шкоди або знищення будівлі з 3-х років обмеження волі до 6-ти”, - резюмував Білоцерковець.

Як повідомлялось раніше, мер Києва Віталій Кличко назвав знесеня 200-річного будинку на Подолі кричущим та заявив про те що міська влада не давала на це жодних дозволів. Він також ініціював розірвання Київрадою договору оренди ділянки де була розташована будівля та ухвалення заборони реконструкції та інших дій з будівлями старшими за 100 років без дозволу містобудівної ради.

Теги: #кличко #культурна_спадщина #білоцерковець #0895

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