Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій
Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" пропонує Верховній Раді внести до законодавства зміни, які дають змогу достроково припиняти повноваження народних депутатів у разі заборони судом діяльності політичної сили, що сформувала в парламенті фракцію.
Відповідний законопроєкт №9608 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів у разі заборони судом діяльності політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді фракцію, зареєстровано в парламенті 11 серпня, повідомляє сайт законодавчого органу.
Серед ініціаторів законопроєкту - Георгій Мазурашу, Любов Шпак, Олена Лис (усі із фракції "Слуга народу").
Текст законопроєкту на сайті парламенту наразі відсутній.