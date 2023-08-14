Політика

14:34 14.08.2023

Верховній Раді пропонують врахувати в законі про меншини рекомендації Венеціанської комісії

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Верховній Раді пропонують врахувати в законі про меншини рекомендації Венеціанської комісії

Верховній Раді пропонують привести закон "Про національні меншини" у відповідність до висновків Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

Відповідний законопроєкт №9610 Про внесення змін до закону "Про національні меншини (спільноти) України", що стосуються питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин, зареєстровано у Верховній Раді в неділю, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують закріпити оновлене визначення "національні меншини (спільноти)", що базується на засадах інклюзивного підходу та відповідної Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р.

Пропоновані зміни передбачають державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот).

Зміни також забезпечують можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку.

Законопроєкт уточнює критерії, на основі яких розроблятиметься методологія використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, де традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи становлять значну частину населення.

Законопроєкт також дає визначення таким поняттям, як "спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав національних меншин (спільнот)", "супровід (конферанс)".

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, зміни до законодавства враховують об'єктивні обставини, в яких перебуває Україна у зв'язку зі збройною агресією РФ.

Серед авторів законопроєкту - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), Ахтем Чийгоз ("Європейська солідарність").

Як повідомлялося, 12 червня 2023 р. Європейська комісія "За демократію через право" оприлюднила висновок до закону "Про національні меншини (спільноти) України" від 13 грудня 2022 р. Венеційська комісія рекомендувала привести окремі норми закону у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 р., Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 р.

Теги: #рада #нацменшини

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