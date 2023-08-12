Політика

11:53 12.08.2023

Нардепи з "Євросолідарності" зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Буглака

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Нардепи з "Євросолідарності" зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Буглака

Народні депутати України Артур Герасимов та Ірина Геращенко з фракції "Європейська солідарність" зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Юрія Буглака.

"Фракція "Європейська солідарність" зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Авторами постанови стали нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко", - зазначено в повідомленні.

Співавтори постанови заявляють, що інформація, оприлюднена журналістами проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, "принаймні з позиції моралі та етики".

"Усі посадові особи, які отримують зарплату з бюджету України, зобов'язані перебувати на своєму робочому місці та зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки в режимі онлайн війни не виграють", - ідеться в заяві.

Нардепи також закликають Державне бюро розслідувань повернутися зі Львова, куди воно евакуювалося 24 лютого 2022 року.

"І працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває дотепер", - наголошують автори постанови.

Теги: #цвк #буглак #євросолідарність

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