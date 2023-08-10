Політика

15:33 10.08.2023

Міжнародні зусилля щодо повернення до Чорноморської зернової ініціативи тривають - представник ЄС

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Міжнародні зусилля щодо повернення до Чорноморської зернової ініціативи тривають - представник ЄС

У Євросоюзі вважають дуже важливим повернутися до Чорноморської зернової ініціативи у зв'язку зі зростанням світових цін на продовольство, заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Зусилля міжнародного співтовариства, насамперед ООН за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, є міжнародний консенсус у тому, що нам необхідно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Це дуже важливо не лише для України, але також для ринку продовольства, для світових цін на продовольство", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, попри те, що немає жорстко встановлених етапів або конкретних термінів цього процесу, ці зусилля не припиняються і здійснюються за підтримки всієї міжнародної спільноти, яка сприяє їм.

"Ми очікуємо, що буде можливим повернутися до цієї ініціативи, тому що це дуже важливо для всіх, а особливо для населення тих країн, на яких сильно позначилися ціни, що зростають внаслідок дій Росії", - зазначив Стано.

Він також підтвердив, що Боррель розіслав главам МЗС низки країн листа із закликом чинити тиск на РФ, щоб повернутися до зернової угоди. Стано уточнив, що цей лист не передбачав конкретних відповідей у будь-які конкретні терміни.

"Він був призначений для того, щоб поділитися аргументами з партнерами, чому ми вважаємо важливим діяти в цій галузі. Це був крок у контексті наших зусиль організувати міжнародну діяльність щодо посилення тиску на Росію, щоб повернутися до цієї дуже важливої ініціативи", - пояснив представник Борреля.

Теги: #зерно #єс #стано

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