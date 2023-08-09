Політика

14:04 09.08.2023

ВР закликала світову спільноту не визнавати псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей

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ВР закликала світову спільноту не визнавати псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей

Верховна Рада схвалила звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей щодо намірів Російської Федерації провести 10 вересня незаконні "вибори" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9581 підтримали 287 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Чергове намагання Росії виправдати незаконну спробу анексії тимчасово окупованих нею частин території України свідчить про її небажання завершити збройну агресію проти нашої держави та намір продовжувати загарбницьку неоколоніальну політику щодо країн-сусідів", - ідеться в документі.

Верховній Раді пропонують звернутися до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом не визнавати, у разі їх проведення, легітимності будь-яких "виборів" на тимчасово окупованих частинах території України, а також структур, які їх організовують.

Водночас українські парламентарі вважають за необхідне закликати світову спільноту не визнавати легітимності жодного виборного органу РФ, вибори до якого відбуватимуться на тимчасово окупованих частинах території України або до якого в результаті таких "виборів" буде включено представників окупаційних адміністрацій РФ на тимчасово захопленій території України, та не допускати участі делегацій таких органів влади РФ у роботі міжнародних організацій.

У документі також міститься заклик до світу щодо визнання того, що незаконні дії РФ ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ із міжнародно визнаної території України.

Крім того, ВР пропонують закликати міжнародні моніторингові структури ігнорувати можливі звернення Росії щодо направлення спостерігачів на "вибори" місцевих органів влади на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Як повідомлялося, у єдиний день голосування 10 вересня 2023 року в Російській Федерації відбудуться виборчі кампанії різного рівня, включно з додатковими виборами депутатів до Держдуми, виборами голів 26 суб'єктів федерації (21 прямі й 5 через голосування в парламенті) і виборами депутатів законодавчих (представницьких) органів державної влади в 16 суб'єктах РФ. Крім того, російська Центральна виборча комісія оголосила проведення цього дня "виборів" також і на тимчасово окупованих територіях України.

 

Теги: #рада #звернення #оккупація

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