Політика

20:30 02.08.2023

Україна і Польща зможуть самі залагодити будь-які непорозуміння

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Україна і Польща зможуть самі залагодити будь-які непорозуміння

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов упевнений, що Україна та Польща можуть самостійно залагодити будь-які непорозуміння.

"Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння", - написав він у середу в твіттері.

Раніше посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького було запрошено до МЗС України через висловлювання міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марцина Пшидача.

В ефірі польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". МЗС Польщі, у свою чергу, викликало посла України у Варшаві.

"Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", - написав Данілов.

 

 

 

Теги: #польща #думка #данілов

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