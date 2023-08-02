Саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним для України

Саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним для України, сказав президент України Володимир Зеленський, під час виступу у середу на конференції українських послів у Ужгороді.

"Ми повинні починати готуватися до саміту НАТО у Вашингтоні. Саміт може стати історичним для України та всіх наших союзників щодо НАТО, і це залежить від усіх", - сказав він.

Завданням послів у країнах НАТО Зеленський назвав "працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки".

"Завдання послів в інших країнах світу – щодня спростовувати російську дезінформацію, що, нібито, перспектива членства України в НАТО була причиною і призвела цією практикою до війни. Це дуже важливо – боротися проти цієї дезінформаційної політики Російської Федерації. Спростовувати її", - сказав він.