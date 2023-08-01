Посла Польщі запросили до МЗС України через висловлювання міністра канцелярії польського президента

Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького запрошено до Міністерства закордонних справ України через висловлювання міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

Згідно з коментарем речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, оприлюдненим на сайті відомства, під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - наголосили в МЗС.

Раніше в ефірі польському TVP Пшидач заявив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".