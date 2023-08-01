У МЗС України закликали народних депутатів не спекулювати темою призначення послів

Рішення про призначення послів України ухвалює президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ, розгляд кандидатур триває, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Водночас він закликав народних депутатів України не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики.

"Рішення про призначення послів України ухвалює президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ. Розгляд відповідних кандидатур триває. Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої фахової компетенції", - сказав речник МЗС у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Раніше представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав, що міністра оборони Олексія Резнікова нібито може бути призначено послом у Британії.

"Водночас Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він хотів перейти в Міністерство юстиції. Але після звільнення Пристайка з посади посла в ОП вирішили за своєю новою традицією відправити послом не професійного дипломата, а міністра. В ОП уже дізнавалися, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь", - написав нардеп.