Політика

17:05 31.07.2023

Рада на найближчому засіданні розгляне заяву нардепа Холодова про складання мандата - Стефанчук

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Рада на найближчому засіданні розгляне заяву нардепа Холодова про складання мандата - Стефанчук

Верховна Рада найближчого пленарного засіданні планує розглянути заяву народного депутата Андрія Холодова (фракція "Слуга народу") про складання повноважень, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складення повноважень народного депутата України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук на своїй фейсбук-сторінці в понеділок.

Як повідомляють ЗМІ, Холодов виїхав з України на початку 2023 року і не повертався поки що навіть на засідання парламенту. Згідно з даними електронних протоколів на сайті ВР, протягом пів року він не відвідував засідань і не брав участі в голосуваннях.

За даними проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода", наразі нардеп перебуває із сім'єю на Кіпрі, де в них - маєток і бізнес. Згідно з даними медіа, щонайменше в червні та липні 2022 року, а також - у травні та липні 2023 року Холодов перебував на цьому острові. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів.

2019 року Холодова обрали народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (22-й номер у списку як безпартійного). Він є членом однойменної фракції в парламенті, а отже - заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

 

Теги: #рада #стефанчук #холодов

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