Політика

15:52 31.07.2023

Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут

1 хв читати
Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут

Колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що діалог щодо його подальшої роботи в команді президента перебуває на паузі з його ініціативи.

"У нас була розмова щодо цього. Але я сказав: давайте візьмемо тайм-аут, подумаємо", - сказав Ткаченко в інтерв'ю виданню "ВВС Україна", відповідаючи на запитання, чи залишиться він у команді президента після звільнення з посади міністра.

За його словами, йшлося про те, щоб залишитися в команді в іншій ролі.

"Але це приватні розмови між мною і прем'єром, Кабміном", - зазначив він.

На уточнювальне запитання про те, що його нібито розглядали на посаду заступника голови Офісу президента, який курирував би гуманітарну сферу, Ткаченко заявив, що "у чуток завжди є присмак недосконалості. У чомусь вони відповідають дійсності, але дуже неточно. Тому я їх ніколи не коментую".

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Ткаченка з посади глави Мінкультури. 28 липня Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури чинного першого заступника Ростислава Карандєєва.

 

Теги: #кадри #ткаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 27.07.2023
Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики

Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики

11:44 26.07.2023
Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

16:55 21.07.2023
Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

Рада розгляне заяву Ткаченка про відставку на найближчому засіданні - Стефанчук

00:38 21.07.2023
Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

23:01 20.07.2023
Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

17:29 19.07.2023
В Україні стартувала програма з набору кадрів для держуправління в Криму після його деокупації - Ташева

В Україні стартувала програма з набору кадрів для держуправління в Криму після його деокупації - Ташева

09:38 14.07.2023
Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-Мати" герба СРСР

Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-Мати" герба СРСР

11:33 07.07.2023
В Україні планують розширити держзамовлення на пов'язані з реабілітацією спеціальності - Шмигаль

В Україні планують розширити держзамовлення на пов'язані з реабілітацією спеціальності - Шмигаль

13:04 04.07.2023
Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

16:42 30.06.2023
Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час війни немає

Нардеп Кривошеєв подав заяву про вихід із партії "Слуга народу"

Рада не змінила порядок проведення сесій під час війни

Рада позбавила Арістова мандата

Новопризначений посол Німеччини запевнив у готовності німецького уряду посилювати військову та економічну допомогу Україні

ОСТАННЄ

ВР пропонують відкликати Завітневича з посади голови комітету з нацбезпеки

Успіхи в зовнішній політиці дають народу України необхідну мотивацію - Зеленський

Потенційна угода з Саудівською Аравією вимагатиме від Ізраїлю великих поступок палестинцям - ЗМІ

Визначено основні питання для роботи Конгресу місцевих і регіональних влад - заступник голови ОП

Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час війни немає

ВР не змогла продовжити засідання в п'ятницю через відсутність голосів за законопроєкт про реформу АМКУ - нардепка Геращенко

Нардеп Кривошеєв подав заяву про вихід із партії "Слуга народу"

Білий дім після зустрічі Байдена і прем'єра Італії повідомив про намір двох країн допомагати Україні, скільки буде потрібно

Рада не змінила порядок проведення сесій під час війни

Рада позбавила Арістова мандата

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА