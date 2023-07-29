Політика

12:42 29.07.2023

Визначено основні питання для роботи Конгресу місцевих і регіональних влад - заступник голови ОП

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Визначено основні питання для роботи Конгресу місцевих і регіональних влад - заступник голови ОП

Під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака відбулося засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, повідомив заступник глави ОП Олексій Кулеба.

За його інформацією, триває підготовка до Конгресу, який відбудеться найближчим часом.

"Визначили основні питання, з якими працюватимуть учасники Конгресу - представники регіональної, місцевої влади, уряду і парламенту, Офісу президента", - поінформував Кулеба.

За його інформацією, основними питаннями є: забезпечення стійкості роботи критичної інфраструктури в прийдешній опалювальний сезон; шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції, спільні виклики та завдання для дипломатії та місцевого самоврядування; пріоритетне та ефективне використання бюджетних коштів.

Теги: #конгрес #місцева_влада

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