Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час війни немає
Конституція не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Такої заборони (на проведення виборів під час дії воєнного стану - ІФ-У) в Конституції немає. Ця заборона міститься в законі України "Про правовий режим воєнного стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає", - сказав Стефанчук в інтерв'ю телеканалу "Рада" в ефірі єдиного телемарафону.
Водночас спікер парламенту наголосив, що нині необхідно дотримуватися балансу.
"З одного боку - так, парламент має продовжувати свою роботу, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес і це дуже важливі речі. З іншого боку ми маємо розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка є в суспільстві. І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це", - зазначив голова Верховної Ради.
За його словами, це питання може бути питанням дискусій.
"І я думаю, що нам треба ухвалити якісь важливі рішення щодо цього (питання - ІФ-У), щоб, з одного боку, забезпечити стабільність у державі, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити ось цей потік демократії, за що Україна загалом і бореться", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи підтримає він зміни до закону про вибори, Стефанчук сказав: "Давайте подивимося, як це питання вирішуватиметься. Але я думаю, що найближчим часом воно буде актуалізовано".
Як повідомлялося, раніше глава ПАРЄ Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну.