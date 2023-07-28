Політика

09:31 28.07.2023

Білий дім після зустрічі Байдена і прем'єра Італії повідомив про намір двох країн допомагати Україні, скільки буде потрібно

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Білий дім після зустрічі Байдена і прем'єра Італії повідомив про намір двох країн допомагати Україні, скільки буде потрібно

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі в Білому домі домовилися продовжувати підтримку України, повідомляє Білий дім.

"США та Італія продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Обидва лідери також заявили про "необхідність усунення глобальних наслідків конфлікту, особливо для стабільності, енергетичної та продовольчої безпеки вразливих країн".

Крім того, Байден і Мелоні заявили про важливість надання Україні можливості експортувати продовольство через Чорне море.

"Обидві сторони також зобов'язуються до подальшої координації зусиль із відновлення України та визнали роль, яку Італія відіграватиме в цих зусиллях, оскільки Італія головуватиме в G7 у 2024 році та прийматиме Конференцію з відновлення України у 2025 році", - наголосили в Білому домі.

У спільній заяві сторін за підсумками переговорів зазначено, що "Сполучені Штати та Італія твердо прихильні створенню вільного, відкритого, процвітаючого, інклюзивного та безпечного Індо-Тихоокеанського регіону".

У зв'язку з цим "Сполучені Штати вітають розширення присутності Італії в регіоні".

Обидві сторони також підтвердили "життєво важливе значення підтримання миру і стабільності по обидва боки Тайванської протоки", а також декларували готовність "зміцнювати двосторонні та багатосторонні консультації щодо можливостей і викликів, які створює Китайська Народна Республіка".

Водночас експерти звернули увагу, що в документі не знайшов відображення намір Італії вийти з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", яка цього року святкує 10-річчя з дня її проголошення. Італія - єдина країна G7, яка приєдналася до неї 2019 року. Агентство Bloomberg прогнозувало, що відносини Італії з Китаєм стануть найважливішою темою розмови Мелоні з Байденом.

Воно зазначило, що перед візитом Мелоні до Вашингтона офіційні особи в Римі приватно запевнили США, що країна вийде з китайської програми, однак прем'єрка не планує розголошувати це рішення під час поїздки до США.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявляв раніше, що Вашингтон розглядає американські інвестиційні програми в галузі інфраструктури як "хорошу альтернативу, що набирає обертів".

"Стає дедалі очевиднішим, що дедалі більше і більше країн бачать ризики, і, відверто кажучи, відсутність вигоди в економічному партнерстві з Китаєм", - наголошував Кірбі.

Китайська газета Global Times висловила припущення, що Італія планує вихід з ініціативи "Один пояс, один шлях" через тиск з боку Вашингтона.

Теги: #байден #мелоні

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