18:26 09.12.2025

Італія активна в пошуку ідей і кроків для наближення миру – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та обговорив з нею кроки щодо завершення війни.

"Чудово поговорили, дуже змістовно по всіх аспектах дипломатичної ситуації. Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру. Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок ввечері за підсумками розмови.

Він подякував Італії за пакет енергетичної підтримки та необхідного обладнання.

Як повідомляється на сайті президента, Зеленський поінформував Мелоні про роботу української переговорної команди. "Для України важливо сформувати єдиний європейський голос на підтримку справедливого миру та отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася знову", - йдеться в повідомленні.

Лідери також говорили про оборонну підтримку України, передусім про посилення протиповітряної оборони, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергообʼєктах.

Крім того, Зеленський і Мелоні приділили увагу подальшій фінансовій підтримці України – потребам і можливим шляхам для спрямування російських заморожених активів на захист і відбудову нашої країни.

