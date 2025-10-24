Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Фото: https://www.governo.it/

Голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні під час засідання Коаліції охочих у п'ятницю наголосила на важливості єдності Європи та США, йдеться у повідомленні пресслужби уряду Італії.

"Під час свого виступу через відеозв'язок президент Мелоні повторила важливість єдності між двома сторонами Атлантики у прагненні до припинення вогню, на основі якого можна розпочати надійний переговорний процес, починаючи з нинішньої лінії зіткнення, з метою досягнення справедливого та міцного миру.

Повідомляється, що зустріч відбулася після нещодавніх паралельних рішень Європейського Союзу та США запровадити нові санкції проти Росії через наполегливе небажання Москви зобов'язатися припинити бойові дії.