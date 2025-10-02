Інтерфакс-Україна
Події
17:28 02.10.2025

Зеленський і Мелоні обговорили підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих"

На полях саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

"Обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з президентом Трампом", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, сторони обговорили потенційні ризики та загрози з боку Росії, зважаючи на нещодавні порушення повітряного простору країн Європи, а також шляхи реагування на спільні виклики.

За словами президента, Україна готова ділитися досвідом у цьому питанні.

Він подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.

