ВР на найближчому засіданні розгляне заяву Арістова про складання мандата - Стефанчук

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути заяву народного депутата Юрія Арістова (фракція "Слуга народу") про дострокове складання повноважень, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю. Ю. про складення повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - написав голова ВР на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Свою публікацію спікер доповнив фотокопією заяви Арістова.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював негайне призупинення членства Арістова у фракції, а голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив про намір зареєструвати у Верховині Раді проєкт постанови про звільнення народного депутата Юрія Арістова з посади заступника голови та виключення зі складу комітету в разі підтвердження інформації про його відпочинок за кордоном.

Як повідомляли у ЗМІ, Арістова помітили в середині липня в п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафу (Мальдіви). Зокрема, журналісти видання "Слідство.Інфо" отримали підтвердження у працівників курорту про те, що Арістов справді був їхнім гостем.

Арістов 2019 року був обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу" (42-й номер у списку як безпартійний), член однойменної фракції. Із 29 серпня 2019 року очолював парламентський комітет з питань бюджету, у грудні 2022 року його обрали заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.