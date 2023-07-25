Арахамія ініціює призупинення членства нардепа Арістова у фракції "Слуга народу"

Голова депутатської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ініціював негайне призупинення членства народного депутата Юрія Арістова у фракції.

"Щодо ситуації з Арістовим. Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції, запитую всі документи щодо відряджень і перевіряємо всю інформацію", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Водночас Арахамія наголосив, що в разі підтвердження оприлюдненої у ЗМІ інформації вимагатиме негайного виключення Арістова з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заступником голови якого той є, і складання ним депутатського мандата.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Арістова помітили в середині липня в п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафу (Мальдіви). Зокрема, журналісти видання "Слідство.Інфо" отримали підтвердження у працівників курорту про те, що Арістов справді був їхнім гостем.

Арістов 2019 року був обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу" (42-й номер у списку як безпартійний), член однойменної фракції. Із 29 серпня 2019 року очолював парламентський комітет з питань бюджету, у грудні 2022 року його обрали заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.