Нардепи пропонують ВР звернутися до світової спільноти щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя

Група народних депутатів із різних фракцій пропонує Верховній Раді ухвалити звернення до світової спільноти щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано в парламенті 24 липня. Його тексту на сайті Верховної Ради наразі немає.

Парламентарії вважають за необхідне звернутися щодо цього до ООН, парламентів та урядів країн G7, держав - членів ЄС і НАТО, до Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Міжнародного комітету Червоного хреста, а також до незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів".

Співавторами законодавчої ініціативи є, зокрема, Ірина Геращенко, Микола Княжицький, Марія Іонова (троє з фракції "Європейська солідарність"), Іван Крулько, Михайло Цимбалюк, Валентин Наливайченко (всі з "Батьківщини"), Наталія Піпа, Олександра Устінова (обидві з "Голосу"), Олександр Мережко, Георгій Мазурашу (обидва зі "Слуги народу"), Ігор Гузь (група "За майбутнє"), віцеспікер українського парламенту Олена Кондратюк, Дмитро Разумков (позафракційний).