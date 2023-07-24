Політика

21:30 24.07.2023

Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС

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Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна повністю готова до переговорів про членство в Євросоюзі.

"Провів кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу, нашої інтеграції в цій справі. Ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства. Україна до цього повністю готова. Ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку і робимо все можливе, щоб готовність Євросоюзу була також повною", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Зеленський також висловився проти продовження після 15 вересня обмежень на експорт української агропродукції в Європу.

"Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня. Це крайня дата існування обмежень нашого експорту. І ми віримо, що європейська сторона виконає зобов'язання щодо тієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти", - сказав він.

"Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти більш раціонально, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #єс #переговори #готовність

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