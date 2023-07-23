Рада розгляне законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне законопроєкти, ухвалення яких необхідне для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"На наступне пленарне засідання в порядок денний виноситься низка важливих законопроєктів, зокрема відновлення декларування (правда, тільки в першому читанні), законопроєкти про КС і Антимонопольний комітет, які є обовʼязковими для початку офіційних переговорів про вступ України в ЄС", - написала Геращенко в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 червня ухвалила в першому читанні законопроєкт №9322 "Про уточнення положень щодо конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду". Зміни до законопроєкту підготовлено відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

Законопроєкт №9330 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення діяльності Антимонопольного комітету України зареєстровано у Верховній Раді 26 травня. Парламент визнав його невідкладним і вніс до порядку денного сесії 30 травня.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився за внесення до порядку денного свого законопроєкту №8071 про відновлення декларування всіма суб'єктами.