Політика

16:17 22.07.2023

Глава ЦРУ Бернс стане членом кабінету Байдена

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Глава ЦРУ Бернс стане членом кабінету Байдена

Президент США Джо Байден запропонував директору ЦРУ Вільяму Бернсу стати членом його кабінету, повідомляє Білий дім.

"Я радий повідомити, що запросив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса стати членом мого кабінету", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Цей крок на практиці несильно змінить роль Бернса, який і далі продовжить керувати ЦРУ, зазначає The Washington Post.

"Тепер Бернс братиме участь у засіданнях кабінету президента разом із держсекретарем і міністрами, а також директором Національної розвідки Евріл Гейнс, з якою він тісно співпрацює. Однак не передбачається, що Бернс візьме на себе будь-які політичні обов'язки", - наголошується в статті.

До кабінету президента США входять високопосадовці виконавчої гілки федерального уряду, яких призначає американський лідер за згодою Сенату.

До нинішнього складу кабінету Байдена входять віцепрезидент США, 15 міністрів, включно з держсекретарем і генпрокурором.

Теги: #цру #бернс

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