Політика

08:40 22.07.2023

РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

2 хв читати
РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

Росія маніпулює "зерновою угодою" і завдає ударів по українській портовій і зерновій інфраструктурі з метою вкотре підірвати західну підтримку України, вважають в Інституті вивчення (ISW) війни.

У звіті зазначають, що Кремль схоже намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони Росії від 19 липня про розгляд цивільних суден у Чорному морі як військових цілей.

На думку західних науковців, Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну угоду, а не вести переговори про нову, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу.

Зазначається, що також російське МЗС, імовірно, намагається довести, що Росія все ще є де-юре учасником, незважаючи на її вихід із "зернової угоди".

Аналітики нагадують, що Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди 19 липня, зокрема, зняття санкцій на постачання російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують постачання продовольства, до SWIFT.

У ISW наголошують, що посилення ударів російських військових по українській портовій і зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, імовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами.

Науковці зазначають, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки, і часто одні посадовці просувають цю риторику, водночас як інші імітують бажання брати участь у переговорах.

Зазначається також, що Путін продовжує докладати зусиль, аби посіяти розбіжності усередині НАТО і між Україною та НАТО, імовірно, з метою підтримки зусиль Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи та щоб підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.

 

 

 

Теги: #рф #isw #зернова_угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 22.07.2023
Окупанти звозять військову техніку на Запорізьку лінію фронту

Окупанти звозять військову техніку на Запорізьку лінію фронту

08:43 22.07.2023
Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

Втрати окупантів становили 640 одиниць особового складу

00:32 22.07.2023
Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

Польща викличе посла РФ у МЗС після заяви Путіна про "польські землі"

19:33 21.07.2023
Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

19:05 21.07.2023
Зеленський про ракетні удари РФ по півдню України: Буде відповідь

Зеленський про ракетні удари РФ по півдню України: Буде відповідь

15:06 21.07.2023
У ГУР Міноборони України є дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ

У ГУР Міноборони України є дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ

13:52 21.07.2023
Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

07:48 21.07.2023
Rheinmetall має намір захистити майбутній завод в Україні системами ППО у відповідь на погрози РФ

Rheinmetall має намір захистити майбутній завод в Україні системами ППО у відповідь на погрози РФ

20:01 20.07.2023
Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

Боррель: Путін, убивши "зернову ініціативу", створює штучний голод у світі й заробляє гарний прибуток

19:00 20.07.2023
Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Нардепка Плачкова склала мандат

НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, вважає Курт Волкер

ОСТАННЄ

Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

У РФ є очікування від Заходу щодо "зернової угоди" - Ердоган

Порошенко: У відповідь на чорноморський терор путіна потрібно блокувати російський експорт через Босфор

МЗС України викликало посла Киргизстану у зв'язку з використанням киргизької юрисдикції для обходу санкцій проти РФ

Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

Прем'єр України назвав недружнім і популістським кроком плани Польщі блокувати українське зерно

Українцям у 2023 році доступні без віз 146 країн

Популярність британського прем'єра досягла мінімуму з моменту обрання

Київ виділив на допомогу військовим частинам понад 1млрд 103 млн гривень, забезпечивши всі офіційні запити

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА