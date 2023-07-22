РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

Росія маніпулює "зерновою угодою" і завдає ударів по українській портовій і зерновій інфраструктурі з метою вкотре підірвати західну підтримку України, вважають в Інституті вивчення (ISW) війни.

У звіті зазначають, що Кремль схоже намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони Росії від 19 липня про розгляд цивільних суден у Чорному морі як військових цілей.

На думку західних науковців, Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну угоду, а не вести переговори про нову, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу.

Зазначається, що також російське МЗС, імовірно, намагається довести, що Росія все ще є де-юре учасником, незважаючи на її вихід із "зернової угоди".

Аналітики нагадують, що Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди 19 липня, зокрема, зняття санкцій на постачання російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують постачання продовольства, до SWIFT.

У ISW наголошують, що посилення ударів російських військових по українській портовій і зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, імовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами.

Науковці зазначають, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки, і часто одні посадовці просувають цю риторику, водночас як інші імітують бажання брати участь у переговорах.

Зазначається також, що Путін продовжує докладати зусиль, аби посіяти розбіжності усередині НАТО і між Україною та НАТО, імовірно, з метою підтримки зусиль Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи та щоб підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.