Політика

21:03 21.07.2023

Ердоган і Зеленський обговорили питання продовження Чорноморської зернової ініціативи

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Ердоган і Зеленський обговорили питання продовження Чорноморської зернової ініціативи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, лідери детально обговорили питання продовження Чорноморської зернової ініціативи.

"Наш президент Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. У телефонній розмові, що відбулася за запитом президента України Зеленського, лідери детально обговорили питання продовження Угоди про Чорноморський зерновий коридор", - повідомили в канцелярії турецького президента.

 

 

Теги: #україна #туреччина #ердоган #зеленський

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