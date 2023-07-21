Ердоган і Зеленський обговорили питання продовження Чорноморської зернової ініціативи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, лідери детально обговорили питання продовження Чорноморської зернової ініціативи.

"Наш президент Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. У телефонній розмові, що відбулася за запитом президента України Зеленського, лідери детально обговорили питання продовження Угоди про Чорноморський зерновий коридор", - повідомили в канцелярії турецького президента.