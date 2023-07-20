Українцям у 2023 році доступні без віз 146 країн

Україна залишається в топ-30 держав із найсильнішими паспортами: її громадяни можуть відвідувати без віз або з візами після прибуття 146 країн світу, випливає з оновленого рейтингу національних паспортів компанії Henley&Partners.

Перше місце в рейтингу посідає Сінгапур, громадяни цієї країни можуть відвідувати без візи 192 країни. Друге місце ділять Німеччина, Італія та Іспанія, громадянам цих країн доступні 190 країн. На третьому місці Австрія, Фінляндія, Франція, Японія, Люксембург, Південна Корея і Швеція (189 країн). Також до топ-5 увійшли Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (188 країн) і Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія та Швейцарія (187 країн).

Шосте місце посіли Австралія, Угорщина і Польща, громадяни цих країн можуть їздити без віз у 186 країн. На сьомому місці Канада і Греція, звідки можна вирушити до 185 країн.

США і Литва посіли восьму сходинку рейтингу (184 країни), за ними Латвія, Словаччина і Словенія (183). Замикають першу десятку Естонія та Ісландія, громадянам цих держав доступні без віз 182 країни.

Україна в цьому рейтингу ділить 30 місце (146 країн) із двома країнами - Гренадою і Сент-Люсією.

Останнє місце в рейтингу в Афганістану: громадяни цієї країни можуть відвідати без візи лише 27 країн. Трохи вищі позиції в Іраку (29) і Сирії (30).

Індекс паспортів компанії Henley&Partners являє собою міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс аналізує візові правила понад 200 країн і територій та ранжує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, в які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз або отримавши візу після прибуття.