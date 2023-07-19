Політика

13:27 19.07.2023

Популярність британського прем'єра досягла мінімуму з моменту обрання

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Популярність британського прем'єра досягла мінімуму з моменту обрання

Рейтинг схвалення глави британського уряду Ріші Сунака сягнув рекордного мінімуму з моменту, як він обійняв цю посаду, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою YouGov.

"Дані YouGov вказують, що рейтинг схвалення нинішнього прем'єра і глави Консервативної партії перебуває на позначці 25%, найнижчій за час його прем'єрства, тоді як 65% опитаних його діяльність не схвалюють", - повідомляє в середу телеканал Sky News.

Серед однопартійців діяльність Сунака отримала практично рівну оцінку, схвалюють її 47%, тоді як протилежної думки дотримуються 45%.

"Ці показники вказують на значне падіння популярності Сунака, у червні 51% опитаних підтримували його діяльність, а проти виступали 40%", - інформує Sky News.

Сунак став главою британських консерваторів і вступив на посаду прем'єр-міністра Великої Британії наприкінці жовтня 2022 року.

 

Теги: #рейтинг #сунак

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