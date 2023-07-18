Політика

13:39 18.07.2023

ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

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ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

Європейський Союз працює разом із ООН і Туреччиною, щоб переконати Росію переглянути рішення вийти з Чорноморської зернової ініціативи, повідомив журналістам на умовах анонімності високопоставлений європейський дипломат.

"Наші дії спрямовані на те, щоб Росія переглянула своє рішення вийти з Чорноморської зернової ініціативи. Тому що це Росія сказала "ні" відновленню (цієї ініціативи), це Росія поставила під ризик продовольчу безпеку сотень мільйонів людей, і у зв'язку з цим ми серйозно стурбовані. Тому ми просимо Росію переглянути своє рішення. Наші перші дії - працювати з ООН, з Туреччиною, щоб Росія переглянула своє рішення", - розповів він у вівторок у Брюсселі.

Водночас співрозмовник зазначив, що "важливо пам'ятати, що більша частина зерна, що йде з України, йде через наші Дороги солідарності, дедалі більша й більша кількість зернових, ніж через Чорноморську зернову ініціативу". "Водночас нам відомо, що, якщо зупинити Чорноморську зернову ініціативу, це буде фундаментально для продовольчої безпеки у світі. Це вже стає продовольчою кризою для різного виду зернових, і це небезпечно", - констатував високопоставлений європейський дипломат.

За його словами, просто зараз "низка міністрів країн-членів зустрічаються в Нью-Йорку з Україною і говорять із генеральним секретарем ООН Гуттерешем про продовження ініціативи, і про те, щоб Росія переглянула своє рішення". "Ми також працюємо над тим, щоб розширити і посилити наші Дороги солідарності", - додав співрозмовник журналістів.

Водночас він наголосив, що це вирішувати не Європейському Союзу, а ООН і Туреччині. "Я чув президента Туреччини Ердогана цього ранку, який сказав, що він зустрічатиметься з Путіним і намагатиметься переконати його повернутися до цієї ініціативи. Ми ж просимо Росію переглянути і говоримо, що Росія ставить у небезпеку продовольчу безпеку сотень мільйонів людей. І це тільки Путіну і Росії переглянути це рішення. В ООН і Туреччини є наша повна підтримка", - констатував європейський дипломат.

Теги: #єс #зернова_ініціатива

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