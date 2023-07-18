Політика

12:41 18.07.2023

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

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Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

 Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 17 липня заявив, що не можна допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів.

"Минуло вже понад 500 днів із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загинуло щонайменше дев'ять тисяч ні в чому не винних цивільних осіб, зокрема 500 дітей. Ще тисячі українців були викрадені, поміщені до в'язниць і піддані тортурам. Будинки, підприємства, школи та лікарні перетворилися на руїни", - наводить слова Клеверлі пресслужба британського уряду.

Окрім цього, очільник британського МЗС зазначив, що в російських таборах перебувають близько 19 000 українських дітей, ще 2,5 мільйона чоловіків і жінок із України були депортовані до Росії.

"Це варварські злочини. Росія намагається стерти українську ідентичність і культурну історію. А дітей використовують як знаряддя війни. Але світ спостерігає за тим, що відбувається, і Росія буде притягнута до відповідальності. Ми вітаємо розслідування Міжнародного кримінального суду. І ми не залишимо каменя на камені, доки винні не постануть перед судом", - наголосив під час свого виступу Клеверлі.

Він також зазначив, що через збройну агресію РФ експорт українського продовольства впав більш ніж на 40%. Крім цього, стали стрімко зростати ціни на продовольство в таких країнах, як Африка, Близький Схід і Латинська Америка. Клеверлі заявив, що частину цих втрат "вдалося компенсувати за рахунок Чорноморської зернової ініціативи, організованої за посередництва генерального секретаря ООН і Туреччини".

Однак, країна-агресор оголосила, що відмовляється продовжувати "зернову ініціативу" і "в майбутньому році прибере зі світових ринків колосальні 23 млн тонн українського продовольства".

"Ми маємо чітко розуміти, що дії Росії позбавляють продовольства найбідніші верстви населення Африки, Близького Сходу і Латинської Америки. Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", - зазначив Клеверлі.

"Генеральна Асамблея ООН неодноразово закликала до миру. Миру, заснованого на принципах Статуту ООН і нашій спільній вірі в те, що сила не дорівнює праву. Мирний план президента Зеленського, що складається з 10 пунктів, показує шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Мир потрібен усьому світу", - наголосив глава МЗС.

 

Теги: #війна #велика_британія #клеверлі

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