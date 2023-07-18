США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

Адміністрація США вважає, що вивезення українського зерна сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у рамках Чорноморської зернової ініціативи, водночас не розглядає варіанта супроводу вантажних суден військовими кораблями, заявив представник американської Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Єдиний варіант, який є, - це перевозити сушею, залізницею, вантажним транспортом. Звісно, сушею нині перевозять в Україні все... Це важче, менш ефективно", - сказав він на брифінгу в понеділок, коментуючи запитання про ситуацію з рішенням Росії вийти із "зернової угоди".

Він зазначив, що США докладуть максимум зусиль, щоб допомогти Україні вивозити зерно. Водночас Кірбі визнав, що здійснювати транспортування в обсягах Чорноморської ініціативи буде неможливо.

"Ні, це не стало варіантом, який активно просувається", - сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста про можливість вивезення зерна морем у супроводі військових кораблів.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі на два місяці. Термін дії закінчився 17 липня, і Росія повідомила, що повернеться до її реалізації лише після того, як буде виконано російську частину вимог.

Раніше, 25 травня, МЗС РФ заявило, що Чорноморській зерновій ініціативі доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.

Загалом за час роботи "зернового коридору" з початку серпня 2022 року з України було експортовано 32,75 млн тонн агропродукції. Водночас від початку травня із "зернової угоди" через позицію російської сторони виключено найбільш глибоководний український порт "Південний".