Глава МЗС Великої Британії може очолити Міноборони

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі може зайняти пост глави Міноборони Бена Воллеса, який раніше оголосив про намір піти з політики, повідомляє The Times.

"Високопоставлені державні діячі сказали, що Клеверлі може бути близький до переходу, а Енн-Марі Тревельян може змінити його на посаді глави МЗС", - повідомляє видання. Тревельян наразі обіймає посаду державного міністра у справах індо-тихоокеанського регіону.

Серед інших можливих кандидатів також називають молодшого міністра з питань безпеки Тома Тугендхата, лідера палати громад Пенні Мордонт, заступника міністра оборони Джеймса Гіппі і головного секретаря Казначейства Джона Глена.

Очікується, що прем'єр-міністр Ріші Сунак проведе перестановки в кабінеті міністрів у вересні.

Раніше повідомлялося, що Воллес ухвалив рішення залишити посаду глави Міноборони під час перестановки в кабінеті і не брати участі в наступних виборах. Про своє рішення він повідомив Сунаку ще в червні.

Наступні парламентські вибори у Великій Британії відбудуться в січні 2025 року.