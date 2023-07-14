Політика

20:40 14.07.2023

Порошенко: Єдині, хто робить внесок у євроатлантичну інтеграцію України - це ЗСУ

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Порошенко: Єдині, хто робить внесок у євроатлантичну інтеграцію України - це ЗСУ

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав владу виконати необхідні умови для членства України в НАТО до наступного саміту альянсу у Вашингтоні, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"(...) На жаль, учорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала Угоду про асоціацію. І я її підписав одразу після обрання. А нині Україна не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські Збройні сили боронять східний фланг НАТО", - цитує пресслужба слова Порошенка під час його виступу з трибуни Верховної Ради.

Він наголосив, що внесок у євроатлантичну інтеграцію зробили лише Збройні сили України, оскільки "вони воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО".

Порошенко також наголосив, що єдине, що є в підсумковому документі саміту НАТО у Вільнюсі, - це початок консультацій на випадок майбутньої війни.

"Я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І в жодному разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо ви нас не пускаєте, це означає – двері закриті, й кажіть правду", - прокоментував лідер "Євросолідарності" підсумки саміту.

Водночас Порошенко зазначив, що потрібно подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу та протиповітряну оборону, "оскільки без них було б значно важче".

Очільник "Євросолідарності" наголосив, що потрібно підготуватися до саміту НАТО 2024 року.

"Єдине, що є в документах Сімки, – це впровадження реформ. Судова реформа, захист демократії, включно з парламентською, повага до прав людини, захист свободи ЗМІ. Це – наша відповідальність", - підсумував Порошенко.

 

Теги: #нато #порошенко #саміт

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