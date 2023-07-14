Політика

10:53 14.07.2023

Кулеба: У Вільнюсі ми подолали психологічний бар'єр, Україну реально бачать членом НАТО

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Кулеба: У Вільнюсі ми подолали психологічний бар'єр, Україну реально бачать членом НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі, й Україну реально бачать членом альянсу.

"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що або Україну запрошуємо до членства, або запросимо Україну до членства, умовно там завтра. Але це був саміт, на якому дуже важливим є не тільки те, що було в тексті, офіційних рішеннях, офіційних заявах, а й те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не тільки між Бухарестським самітом 2008 року, з яким усі порівнюють Вільнюс, а навіть із самітом у Мадриді", - сказав Кулеба в інтерв'ю телеканалу ICTV.

За словами глави МЗС, вдалося подолати психологічний бар'єр, й Україну реально бачать членом НАТО. Водночас міністр зауважив: "те, що вони не зробили "квантового ривка" - це погано".

Однак він упевнений, що цей "квантовий ривок" неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. "Тому що всі всередині, за зачиненими дверима, абсолютно спокійно і впевнено кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішено, ви будете членом НАТО", - запевнив Кулеба.

Теги: #нато #кулеба

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