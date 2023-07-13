Відсторонення судом мера Рівного всупереч нормам - це обмеження права на обрання місцевої влади - Асоціація міст України

Суддя Рівненського міського Петро Денисюк, який всупереч нормам виніс рішення про відсторонення від посади міського голови Рівного - порушив конституційні права мешканців міста. Це свідчить про системність наступу на місцеве самоврядування, що негативно вплине на євроінтеграцію країни. Про це заявляють в Асоціації міст України (АМУ) та сподіваються на справедливе рішення апеляційної інстанції і відсторонення Вищою радою правосуддя від правосуддя осіб, які порушують конституційні права українців – повідомляє сайт АМУ.

“Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Петро Денисюк постановою від 10 липня 2023 року по справі №569/2600/23 позбавив мешканців Рівного права вибору, що гарантоване Конституцією України. При цьому суддя застосував санкцію, яку не просила прокуратура та яка не передбачена нормами, за якими було складено протокол про адмінправопорушення. На жаль, вже в черговий раз, місцевий суд позбавив права обіймати посаду особу, яку обрала громада. Суд знову обмежив реалізацію конституційних прав громадян на обрання місцевої влади, що свідчить про системність наступу на місцеве самоврядування”, - йдеться на сайті АМУ.

В АМУ зазначають, що за протоколами НАЗК, максимальна санкція у справі Рівненського міського голови передбачає штраф у розмірі 6800 грн та не містить усуваня голів громад від виконання ними посадових обов’язків. Тенденція такого "правосуддя" несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, але й демократії та правам всіх громадян України, що негативно вплине на європейську інтеграцію країни.

“Звертаємось до Вищої ради правосуддя про відсторонення від здійснення правосуддя тих осіб, які керуються особистими мотивами при розгляді справ і порушують своїми рішеннями конституційні права громадян України. Вважаємо питанням державної безпеки об’єднання всієї публічної влади задля спільної Перемоги над агресором, забезпечення мешканцям всіх громад достойних умов життя та побудови демократичної, справедливої та успішної України! Сподіваємось на неупереджене та справедливе рішення апеляційної інстанції, збереження місцевого самоврядування та дотримання прав мешканців у місті Рівне”, - зазначають в АМУ.

Як повідомлялось раніше, міського голову Рівного Олександра Третяка звинувачують у нарахуванні премій і доплат керуючій справами міськвиконкому, інші звинувачення проти нього були закриті за відсутністю складу порушення. Аналогічний вирок щодо відсторонення від посади мера нещодавно був застосований і проти мера Чернігова Владислава Атрошенка, за те що він евакуював родину із оточеного міста на службовому авто. Сам Атрошенко при цьому залишився оброняти місто.