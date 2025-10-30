Інтерфакс-Україна
Політика
19:20 30.10.2025

Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/30

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко стверджує, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССЗЗІ), яка мала закупити безпілотники для сил оборони, не зробила цього попри виділені їй кошти.

"ДССЗЗІ, яка мала закупити "Мавіки" та дрони, залишила бригади без очей. 40 млрд грн були переказані до цієї структури, контракти укладені за завищеними цінами, а дрони так і не прийшли. Наша команда останні два роки бореться проти того, щоб Міноборони передавало гроші для закупівель до ДССЗЗІ. Упродовж року "Євросолідарність" вимагає, щоб кошти, сплачені військовими у вигляді податків, йшли прямо в бригади. Ніхто краще самих військових не зможе ними розпорядитися. Наразі все глухо", - сказав Порошенко під час передачі партії дронів і техніки у 15 бригад та підрозділів Сил оборони у Сумській області.

Він наголосив, "дрони, РЕБи, артилерійські снаряди та броньовані машини для наших воїнів - це життя наших хлопців та дівчат".

На сайті партії повідомляється, що усього політик в четвер передав бригадам та підрозділам 500 FPV-дронів, оптоволокно, мобільні пилорами, контейнерні ремонтні майстерні, мобільний шиномонтажний комплекс, вантажівку, прально-душові комплекси, квадроцикли, комплекси купольного РЕБ "Шатро", зарядні станції, тепловізори, "Старлінки", понад 700 шин, комп’ютерну техніку та іншу електроніку.

Як повідомлялося на початку поточного року, детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Андрій Денисюк, який займався розслідуванням зловживань під час закупівель дронів для ДССЗЗІ, звільнився з НАБУ і розіслав листа своїм колегам, у якому повідомив, що розслідуванням розкрадань на закупівлях дронів "займаються півтори особи" і результатів немає, незважаючи на те, що Бюро називає цю справу пріоритетною.

Він повідомив, що у квітні 2023 року виявив "кричущі факти корупції під час закупівлі дронів з фактажем на рівні голови служби", а в листопаді того самого року справу було доведено до підозри керівництву ДССЗЗІ, "яке того самого дня поспіхом звільнили всупереч усім процедурам". "Результатом роботи іншого підрозділу по дронах за майже шість місяців була перевірка і лист (уже після нашої підозри) на три аркуші, де вони повідомляли потенційно причетних до схеми чиновників про виявлену завищену ціну на один з дронів... Як наслідок підозри керівництву ДССЗЗІ та несамовитого переляку корумпантів, які побачили, що не все під контролем у цьому органі та куруючому міністерстві, тільки по одному виробнику дронів (по якому написали лист на три аркуші) знижено ціни на дрони вдвічі, а загальна сума економії при перегляді контрактів по цьому ж виробнику - понад 2,5 млрд грн. Масштаби приблизного розкрадання, думаю, зрозумілі", - зазначив Денисюк.

"Результати наших розслідувань призвели до переляку учасників схем і подальшого зменшення ціни. А надісланий лист став елементом унеможливлення (як мінімум значного ускладнення) притягнення до відповідальності через відсутність збитків державі. Однак нашими ж руками (тих же дійових осіб), як на загальнодержавному, так і на міжнародному рівні, ця "економія" демонструється як неймовірна антикорупційна діяльність", - розповів він.

У НАБУ у відповідь на це запевнили, що всі кримінальні провадження щодо зловживань під час закупівлі дронів, розслідують належним чином, і вони є, зокрема, предметом аудиту діяльності Бюро. У відділі Денисюка, за їх словами, перебуває низка кримінальних проваджень, які стосуються зловживань під час закупівлі дронів, і у низці справ є перспективи.

 

Теги: #денисюк #порошенко #допомога #євросолідарність #зсу #набу #дссззі #дрони #мавіки

