Ukraine Investment Framework погодив запуск 11 проєктів в різних секторах

Фото: https://t.me/MinDevUA

За результатами п’ятого засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF) було погоджено запуск нового пакету публічних інвестиційних програм, у цілому 11 проєктів, серед них три проєкти під координацією Міністерства розвитку громад та територій України у сферах соціального житла, транспортної і муніципальної інфраструктури.

Як повідомили у пресслужбі Мінрозвитку, загальний обсяг ресурсів у межах механізму UIF складає EUR9,4 млрд, з яких на підтримку проєктів уже розподілено EUR6,2 млрд.

У засіданні взяли участь представники Європейської Комісії (ЄК), Європейського парламенту, урядів країн-членів ЄС, міжнародних фінансових організацій, а також українських міністерств, відповідальних за реалізацію проєктів. Мінрозвитку представляла заступниця міністра Марина Денисюк.

Вона висловила вдячність Європейській комісії за її непохитну підтримку України та водночас наголосила, що наявні ресурси UIF покривають лише десяту частину потреб у відновленні транспорту, житла та муніципальної інфраструктури. Це вимагає залучення додаткових інвестицій для забезпечення стійкого відновлення.

"Наш спільний виклик — визначити додаткові можливості для співфінансування, мобілізувати додаткові ресурси та прискорити механізми реалізації проєктів, забезпечивши швидке та ефективне використання кожного євро в межах UIF", — зазначила Денисюк.

Проєкт ЄІБ "Соціальне житло" (транш І) передбачає будівництво у межах пілотної ініціативи планується житла для 1500 сімей ВПО та закладення системних інституційних основ для доступного соціального житла в Україні. У рамках проєкту буде підготовлена фінансова й операційна база та відповідне законодавство, що врегулює питання пов’язані з орендою соціального житла. Також планується протестувати різні моделі управління житлом у містах та громадах, щоб визначити, які з них будуть найбільш фінансово стійкими.

Проєкт ЄІБ "Відновлення водопостачання і водовідведення" - EUR50 млн гранту та EUR13 млн технічної допомоги (погоджено UIF), плюс позика від ЄІБ в EUR100 млн, забезпечена гарантією UIF, яка вже ратифікована Верховною радою для фінансування проєктів публічного сектору.

В рамках цього проєкту планується енергоефективна модернізація систем водопостачання, очисних і насосних станцій, а також реконструкція каналізаційних мереж у постраждалих регіонах та місцях значного проживання ВПО.

Проєкт Світового банку та ЄБРР "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)" передбачає відновлення важливих залізничних та автомобільних шляхів, портів на Дунаї та модернізація пунктів пропуску на кордоні. Проєкт охоплює всю Україну з пріоритетом на деокупованих територіях. Його реалізація допоможе поліпшити транспортне сполучення та підвищити стійкість інфраструктури до кліматичних змін.

Під час засідання Керівної ради серед іншого було також погоджене фінансування проєктів модернізації лікарень у шести містах, технічної допомоги у розробці публічних інвестиційних проєктів (PREPARE) та закупівлі природного газу. Зокрема, Норвегія спільно з ЄС надасть НАК "Нафтогаз України" грант у розмірі EUR127 млн. Ця підтримка критично важлива для забезпечення опалення мільйонам домогосподарств, лікарень та установ по всій країні, оскільки дозволить закупити та зберігати додаткові обсяги газу для проходження зими 2025-2026 років.

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) — це спеціальний орган для стратегічного та операційного управління ресурсами програми. Керівна Рада затверджує фінансування (кредити, гранти, гарантії) проєктів та портфелів. Це гарантує, що використання коштів UIF відповідає Плану реалізації Ukraine Facility.