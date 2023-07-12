Зеленський за підсумками розмови з Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з президентом США Джозефом Байденом обговорив із ним питання військової підтримки України та бачення досягнення перемоги.

"Дуже хороша, сильна зустріч із паном президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше", - написав Зеленський у твіттері у середу.

"Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", - додав глава Української держави.

Пізніше він повідомив, що обговорив з американським колегою "ситуацію на передовій, наші можливості, подальшу довгострокову оборонну співпрацю, внутрішні російські процеси з урахуванням нещодавніх подій".

"США пліч-о-пліч з Україною весь час нашого захисту проти агресії. Ми це надзвичайно цінуємо. Дякую особисто президенту США, Конгресу та всьому американському народу за життєво важливу допомогу: військову, фінансову, політичну, надану Україні з початку повномасштабного російського вторгнення", - сказав Зеленський.