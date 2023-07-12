Українські військові могли б гарантувати безпеку на території інших держав

Україна не зацікавлена в розміщенні іноземних військ на своїй території, сказав на пресконференції у Вільнюсі в середу президент України Володимир Зеленський.

"Я чесно хочу вам сказати, що питання такого ніхто не порушує. І країни НАТО не зацікавлені, і ми не зацікавлені, доки ми не в НАТО, щоб у нас розміщувалися ті чи інші збройні сили", - сказав він.

За словами президента, "можливо, навпаки, якраз партнери розуміють, що в нас потужна армія, і коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які здобули військовий досвід, ось вони, впевнений, можуть бути запрошені в рамках чинного законодавства гарантувати відповідну безпеку на територіях інших держав".