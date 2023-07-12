Політика

19:18 12.07.2023

Двосторонні угоди щодо гарантій безпеки ратифікуватимуть парламенти країн-підписантів

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Двосторонні угоди щодо гарантій безпеки ратифікуватимуть парламенти країн-підписантів

Двосторонні угоди щодо гарантій безпеки України ратифікуватимуть у країнах, які їх підпишуть, сказав на пресконференції у Вільнюсі в середу президент України Володимир Зеленський.

"4 або 5 держав просто сказали, що приєднуються. Я вважаю, що це буде дуже серйозний союз гарантій безпеки. І це дуже серйозно, тому що важливо: ці документи будуть ратифікуватися в парламентах держав", - сказав він.

"Тобто, це серйозний документ, а не будапештський меморандум. Дуже серйозний", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #безпека #гарантії #зеленський

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