Зеленський і глава ЄС обговорили можливість початку переговорів про членство України в Євросоюзі вже наприкінці 2023 року

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"Продовжуємо цей надзвичайно насичений день зустріччю з паном президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Щойно почали розмову. Посилюємо сьогодні і євроатлантичний, і європейський рух в інтеграції", - написав Зеленський у твіттері.

Пізніше Зеленський написав у телеграм-каналі: "Хороша розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, - нашу можливість відкрити вже наприкінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі".

"Дякую за підтримку!", - підсумував глава Української держави.