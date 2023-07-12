Стефанішина: Підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україні складно зрозуміти, чому держави-члени НАТО не визначили чіткіший шлях України до членства в альянсі.

"Продовжуємо консультації з партнерами на Саміті НАТО у Вільнюсі, зокрема на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО. Говоримо про посилення військової підтримки, безпекові гарантії та рух України до членства", - написала Стефанішина у фейсбуці.

За її словами, опублікована напередодні підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, "такої важливої для нашої спільної безпеки".

"Довгі непрості дискусії щодо тексту заяви давали надію, що союзники зроблять крок уперед у визначенні більш чіткого шляху України до членства. Однак цього не сталося. Такий результат компромісу, який Україні, яка живе у стані повномасштабної війни, важко зрозуміти", - додала вона.

Водночас віцепрем'єр відзначила низку важливих позитивних моментів: 31 союзник підтвердив підтримку України, розширення допомоги та майбутнє членство України в НАТО (без такого проміжного етапу, як ПДЧ); відбулося посилення політичного діалогу між Україною та НАТО через запуск нового формату - Рада Україна-НАТО; відзначено прогрес України у сфері реформ; запроваджено багаторічну програму підтримки України, зокрема з урахуванням та розширенням КПД, що загалом спрямовано на всебічне забезпечення взаємосумісності Збройних сил України із силами альянсу, подальший їх перехід на стандарти НАТО, реалізацію низки проєктів і заходів, що мають на меті забезпечити сумісність України з силами альянсу.

"І хоча скасування ПДЧ для України дійсно є позитивним сигналом, однак поруч із цим держави-члени альянсу рекомендують Україні продовжити шлях до членства в рамках адаптованої річної національної програми. Чим буде ця адаптована РНП, буде визначено в подальших консультаціях. Важливо не допустити, щоб цей інструмент був використаний окремими державами-членами для того, щоб коригувати умови та часові рамки вступу України в НАТО", - наголосила Стефанішина.