Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту

Союзники Організації Північноатлантичного договору для підтримки подальшої інтеграції України до НАТО узгодили пакет розширеної політичної та практичної підтримки й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО.

Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту альянсу, оприлюдненому у вівторок у Вільнюсі.

"Безпека України має велике значення для союзників і Північноатлантичного союзу. Для підтримки подальшої інтеграції України в НАТО сьогодні ми узгодили важливий пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Ми ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, у якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співробітництва та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО. Він передбачатиме спільні консультації, ухвалення рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною", - зазначено в документі.

Крім того, союзники наголосили, що пріоритетним завданням "залишається продовження доставки термінової необхідної нелетальної допомоги Україні з боку НАТО в рамках всеосяжного пакета допомоги", - йдеться в комюніке.

Союзники зазначили, що з часу Мадридської зустрічі на найвищому рівні було виділено понад 500 млн євро. "Щоб підтримати стримування й оборону України в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, сьогодні ми домовилися про подальший розвиток всеосяжного пакета допомоги в багаторічну програму для України. Надана допомога допоможе відновити український сектор безпеки та оборони й перейти до повної оперативної сумісності з НАТО. Союзники продовжуватимуть фінансувати програму у сталий і передбачуваний спосіб. Ми вітаємо й заохочуємо участь партнерів", - заявили вони.