Політика

19:26 11.07.2023

Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен

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Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен

Союзники Організації Північноатлантичного договору заявляють, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли союзники на це погодяться, План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.

Про це йдеться в підсумковому комюніке лідерів країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Майбутнє України - в НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання, взяте нами на саміті 2008 року в Бухаресті, про те, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства", - зазначено в документі.

Союзники констатують, що Україна стає "дедалі більш оперативно й політично інтегрованою до Північноатлантичного союзу і досягла значного прогресу на шляху реформ". "Відповідно до Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною 1997 р. і Доповнення 2009 р. союзники продовжуватимуть підтримувати й аналізуватимуть прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні та безпекові реформи. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес у рамках адаптованої річної національної програми. Північноатлантичний союз підтримає Україну в проведенні цих реформ на шляху до майбутнього членства. Ми зможемо направити запрошення Україні приєднатися до Північноатлантичного союзу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови", - йдеться в комюніке.

Крім того, союзники підтвердили "непохитну солідарність з урядом і народом України в героїчному захисті своєї землі та наших спільних цінностей". "Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. Ми, як і раніше, твердо прихильні подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, і будемо продовжувати нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно. Ми вітаємо зусилля всіх союзників і партнерів, які надають підтримку Україні", - наголошується в документі.

Теги: #нато #членство #вступ

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