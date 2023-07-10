Байден і Сунак поговорили про надання касетних боєприпасів Україні

Президент США Джо Байден прилетів до Великої Британії напередодні саміту НАТО в Литві після того, як кілька союзників поставили під сумнів його рішення надати касетні боєприпаси Україні, повідомляє ВВС.

Зазначається, що в понеділок Байден зустрінеться з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, щоб обговорити різні питання, включно з війною в Україні.

Як зазначає видання, Сунак не критикував рішення Байдена. Однак у суботу він заявив, що Велика Британія є однією зі 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси - міжнародний договір, що забороняє їхнє виробництво та використання.

Однак інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявила в неділю, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди безневинним людям".