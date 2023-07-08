Політика

14:40 08.07.2023

Зеленський поговорив телефоном із прем'єром Нідерландів Рютте

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Зеленський поговорив телефоном із прем'єром Нідерландів Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Телефонна розмова з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте з Туреччини. Висловив підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО", - написав Зеленський у телеграмі в суботу.

"Дякую за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом", - додав президент України.

 

Теги: #нідерланди #рютте #зеленський

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